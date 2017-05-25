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Полиция Вильнюса установила личность забросившего петарду на территорию посольства Белоруссии

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Вильнюсская полиция в четверг сообщила, что установила личность мужчины, подозреваемого в том, что он забросил петарду на территорию посольства Белоруссии в Вильнюсе.

Как сказал BNS представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс, этот человек ранее в поле зрения полиции не попадал. После установления его личности он был приглашен в полицию, где ему предъявили подозрения в нарушении общественного порядка.

Инцидент произошел 18 мая. Люди не пострадали.

Около 20.26 во двор белорусского посольства на улице Миндауго была заброшена пачка сигарет с петардой, которая взорвалась.

BNS

Метки: 

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