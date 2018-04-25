Полиция вычислила имя стрелка из Торонто и узнала о его проблемах с психикой

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Полиция канадского города Торонто назвала имя мужчины, который устроил стрельбу в городе в минувшее воскресенье, убив двоих человек. Это 29-летний Файсал Хуссейн, сообщает со ссылкой на данные правоохранителей информационное агентство Reuters.

Отмечается, что мотивы поступка мужчины пока установить не удалось. По словам близких Хуссейна, у него на протяжении всей жизни были проблемы с психикой. В частности, он страдал от «психоза и депрессии».

Вечером 23 июля полиция провела обыск в квартире, где жил Хуссейн. О результатах следственных действий пока не сообщается.

Также полиция пока официально не сообщала имена двух жертв пальбы, устроенной Хуссейном. Известно, что это девочка восьми лет и 18-летняя девушка. Последняя, по некоторым данным, была выпускницей школы.

Сам преступник вступил в перестрелку с полицией и позднее был найден мертвым. По данным полиции, у него на теле была обнаружена огнестрельная рана, однако было ли это ранение, полученное в перестрелке с правоохранителями, или злоумышленник покончил с собой, пока неясно. Установить это предстоит судмедэкспертам по итогам вскрытия, которое намечено на вторник, 24 июля.

Напомним, стрельба в Торонто произошла вечером в воскресенье, 22 июля, возле ресторана в квартале Гриктаун. По свидетельствам очевидцев, одетый в черное мужчина, голову которого покрывала черная шляпа, сделал не менее 20 выстрелов. В результате погибли два человека, еще 13 получили ранения.

NEWSru.com