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Политические дела будут расследовать спецпроукроры, их зарплаты приравнены к зарплатам судей

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 19, 17:00   |   Комментариев: 0

Дела, связанные с политической коррупцией в будущем в Литве будут расследовать специальные прокуроры, обладающие спецполномочиями и иммунитетом, а с середины следующего года зарплаты всех прокуроров могут быть повышены.

Это гарантируют принятые во вторник в сейме поправки к Закон о прокуратуре. За них проголосовали 78 депутатов, “против” были четверо, 22 воздержались.

Согласно поправкам, с июля следующего года коррупционные преступления руководителей государственных ведомств, политиков и судей будут расследовать специальные прокуроры. Ими могут стать только прокуроры Генпрокуратуры. Этот статус будет предоставлять и аннулировать Генпрокурор. При решении вопроса о предоставлении такого статуса будет учитываться квалификация должностного лица, его стаж, специализация, опыт в руководстве сложными расследованиями и прочие существенные обстоятельства.

Спецпрокуроры будут больше защищены, чем обычные – у них будет иммунитет от привлечения к уголовной ответственности, их нельзя будет арестовать. Кроме того, спецпрокуроры будут подчиняться напрямую Генпрокурору, его заместителю или старшему прокурору Департамента Генпрокуратуры. Такие прокуроры также будут получать надбавку к зарплате.

Поправки к закону также позволяют всем прокурорам ожидать повышения зарплат в следующем году.

BNS

Метки: 

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