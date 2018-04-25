Политики схлестнулись в Конституционном суде по референдуму о гражданстве

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Политики, представляющие правящих и оппозицию в литовском парламенте, представили в Конституционном суде (КС) разные позиции по вопросу о том, может ли референдум по двойному гражданству проходить в два дня с двухнедельным перерывом.

Оппозиционные консерватор Стасис Шядбарас и социал-демократ Юлюс Сабатаускас заявили в суде, что если будет объявлен референдум с перерывом, то у граждан, голосующих в первый и второй день, будут неравные условия, кроме того, будет нарушен принцип непрерывности.

Представительница правящих «аграриев», глава Комитета сейма по вопросам права и правопорядка Агне Ширинскене акцентировала, что сама Конституция не определяет, сколько времени должен проходить референдум.

Политик подчеркнула, что точную продолжительность референдума сейчас определяют лишь постановления сейма о его провозглашении.

В октябре сейм принял постановление объявить референдум о расширении двойного гражданства 12 и 26 мая, однако его действие приостановлено до оглашения вывода КС.

КС обещает принять решение самое позднее 28 февраля.

BNS