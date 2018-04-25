Политики высказались о требовании Латвии заплатить 57 млн евро за Реньге

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В понедельник латвийские железные дороги потребовали с находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai 57 млн евро за разобранную десять лет назад железнодорожную ветку в Реньге. Литовская компания считает претензию необоснованной.

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что не понимает требования латвийских железных дорог выплатить 57 млн евро за разобранную десять лет назад железнодорожную ветку в Реньге.

«Это непонятная, совершенно необоснованная претензия, не имеющая под собой совершенно никаких правовых оснований», — заявил премьер журналистам во вторник.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис заявил, что для него было неожиданным требование Латвийских железных дорог и их дочернего предприятия, выдвинутое к находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.

«Это демонстрация очень агрессивного стиля, я бы даже сказал, что можно назвать это ударом ножом в спину. Зачастую, до оглашения сумм ведутся переговоры, дискуссии, представляются позиции, выслушивается другая сторона. Здесь же ситуация не похожая на последовательную работу, для меня это больше политическое отчаяние», — сказал BNS во вторник Р. Масюлис.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис утверждает, что шаг Латвии — это предвыборные политические игры накануне октябрьских выборов.

«Во всем общении не было указаний на претензию, поэтому я оцениваю ее как недружественный жест. В начале следующего месяца в Латвии состоятся выборы, я полагаю, что сейчас нужно подождать выборов и говорить с теми, кто сможет решить эти вопросы», — сказал Р. Масюлис.

Он выразил сожаление в связи с тем, что Рига не дождалась завершения дела с Еврокомиссией. Литва уже начала восстанавливать ветку в Реньге.

Latvijas dzelzcels просит предоставить информацию о том, когда будет восстановлено движение по ветке в Реньге. Кроме того, выдвигается требование выплатить компенсацию за не полученную прибыль в период, когда ветка не использовалась.

Генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка заявил, что компания согласовала план восстановления ветки и придерживается его, а ветку планируется восстановить до конца этого года.

Ветка в Реньге была разобрана в 2008 году. В прошлом году Еврокомиссия наказала Lietuvos gelezinkeliai штрафом в размере 27,87 млн евро, который компания заплатила в январе этого года, а в декабре прошлого года подала жалобу на ЕК в Общий суд Евросоюза в Люксембурге.

BNS