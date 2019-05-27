Политолог: Г. Науседе помогли беспартийность, спокойный характер и поддержка В. Адамкуса

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Политолог Рамунас Вильпишаускас считает, что победу Гитанаса Науседы на президентских выборах в Литве определила его беспартийность, спокойный характер и поддержка экс-президента Валдаса Адамкуса.

«Основной причиной было отсутствие связей с конкретной партией. Может быть, голосов также добавил его спокойный стиль общения и поддержка Валдаса Адамкуса», – сказал BNS в понедельник ночью директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

По словам Р. Вильпишаускаса, Ингрида Шимоните, поддерживаемая консерваторами, во втором туре не смогла получить дополнительные голоса, поскольку вторым выбором избирателей, которые две недели назад голосовали за других кандидатов, был Г. Науседа.

«И. Шимоните Союз Отечества-Литовские христианские демократы помогли в организационном смысле, она смогла получить больше голосов, чем консерваторы на парламентских выборах, но одновременно это создало и определенные ограничения», – сказал политолог.

Он считает, что некоторым избирателям мог не понравиться отказ И. Шимоните встретиться с парламентскими фракциями.

Р. Вильпишаускас отмечает, что сейчас Г. Науседу ждут большие дела – формирование команды и соглашение с правящими в сейме о переменах в правительстве.

«Я думаю, что первым делом – формирование команды и выбор, с кем работать, поскольку будут пытающиеся оказать влияние не в пользу общественного интереса, а ради реализации собственной повестки – и среди политиков, и среди различных бизнес-групп», – сказал политолог.

«Другой вопрос – как договориться о новом правительстве с правящими в сейме, включая и кандидатуры министров, ведь, скорее всего Кабинет министров изменится и изменится значительно», – добавил Р. Вильпишаускас.

Он также подчеркнул, что в этом году наиболее серьезным испытанием будет принятие бюджета следующего года в свете приближающихся парламентских выборов.

«Следующий год — год выборов, и здесь могут быть различные попытки правящих продемонстрировать свою щедрость избирателям. Президенту придется достаточно серьезно действовать в качестве определенного предохранителя», — считает политолог.

Он сказал, что Г. Науседу ждут большие вызовы в реализации его предвыборных обещаний по сокращению социального неравенства, ведь эти показатели зависят не только от деятельности ведомств, но и от более широких экономических процессов.

«Названные Г. Науседой показатели неравенства, разницы зарплат между Вильнюсом и другими регионами, достаточно амбициозны, они зависят не от президента, и не от ведомств страны, но от более широких рыночных экономических процессов», – сказал директор института.

В международной политике, крупнейшими вызовами будут отношения с Россией и Белоруссией, включая проблему БелАЭС, а также напряжение в трансатлантических отношениях, предполагает политический эксперт.

BNS