Политолог: расследование в отношении литовских судей в РФ — пропагандистский трюк

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Россия прибегла к уголовному преследованию должностных лиц, причастных в Литве к расследованию дела о событиях 13 января 1991 года с пропагандистскими целями, заявил в понедельник политолог Нериюс Малюкявичюс.

По его словам, так Москва стремиться избежать ответственности за трагические события 1991 года.

«Я считаю, что это своеобразное орудие борьбы в общественном пространстве или пропаганды, чтобы переложить ответственность, переложить вину на тех самых судей или даже на самих жертв», — сказал BNS преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

В понедельник российская правоохрана возбудила дела в отношении литовских судей и прокуроров, ведущих дело о событиях 13 января 1991 года.

Следственный комитет РФ начал уголовное преследование литовских судей и прокуроров по статье «о привлечении к ответственности бесспорно невиновного лица».

Н. Малюкявичюс утверждает, что Россия и ранее прибегала к подробным мерам, а одним из последних случаев была попытка обвинить в финансовых преступлениях британца Уильяма Браудера.

Этот предприниматель является острым критиком Кремля, он способствовал принятию в 2012 году Конгрессом США так называемого закона Магнитского, открывшего путь для введения Вашингтоном жестких санкций в отношении высокопоставленных россиян.

Сергей Магнитский был юристом инвесткомпании У. Браудера Hermitage Capital Management, в ноябре 2009 года он при загадочных обстоятельствах скончался в российской тюрьме, до этого раскрыв схему хищений огромного масштаба, в котором участвовали российские чиновники.

«Очевидно, что это общая агрессивная стратегия Кремля в защите от предъявляемых им обвинений, или обвинений их деятелям, и это не первый случай», — сказал политолог.

По его словам, попытки России переложить ответственность видны и в правовом, и в информационном пространстве.

«Такая стратегия видна и в информационной плоскости, когда вина перекладывается, например, в случае с Украиной за сбитый самолет , (…) это же видим в юридическом пространстве, когда правовыми средствами или даже через привлечение Интерпола пытаются перекинуть эту ответственность», — сказал он.

Генпрокуратура Литвы предлагает признать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова виновным в преступлениях против человечности во время событий 13 января и предлагает наказать его пожизненным заключением. Пожизненное заключение также предлагается в качестве наказания и еще пяти обвиняемым в преступлениях против человечности и военных преступлениях — среди них и бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову.

Оставшихся обвиняемых, то есть 61 лицо, прокуроры просят признать виновными в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях и наказать их лишением свободы сроками от 12 до лет с отбыванием в исправительной колонии.

Перед судом в Литве предстали лишь два обвиняемых.

13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

По делу 13-ого января в 1999 году по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений уже были осуждены шесть человек.

BNS