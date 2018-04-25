Политолог: шансы В. Андрюкайтиса на выборах малы, позиции других кандидатов не изменятся

🔊 Воспроизвести

Литовский политолог Мажвидас Ястрамскис не видит возможностей для того, чтобы являющийся сейчас еврокомиссаром Витянис Андрюкайтис показал себя лучше, чем на президентских выборах 2002 года, когда набрал 7% голосов.

«Я бы удивился, если бы он превысил этот показатель, с учетом того, что он отдалился от реалий Литвы, а Литовская социал-демократическая партия переживает не самые лучшие времена», – сказал М. Ястрамскис BNS в пятницу.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета отметил, что участие еврокомиссара В. Андрюкайтиса в выборах не должно существенно изменить позиции других кандидатов.

«Электорат социал-демократической партии соответствует внутренней Литве, захватывает различные слои населения», – сказал он.

«Не будет так, что с его приходом значительно упадут проценты какого-либо другого кандидата. Возможно, он получит поддержку тех, кто не знает, за кого голосовать, возможно, немного и от других кандидатов. Я не думаю, что он будет очень полезным или принесет вред конкретному кандидату», – добавил политолог.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае.

BNS