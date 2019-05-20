Политологи: распускающий Раду В. Зеленский хочет избежать «палок в колесах»

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Новый президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о роспуске парламента, стремится к тому, чтобы благосклонные к нему политические силы прошли в Верховную Раду во время досрочных выборов, и пытается избежать «палок в колесах» со стороны оппонентов, считают политологи.

Очередные парламентские выборы в Украине должны были состояться в октябре, однако В. Зеленский, без организации досрочных выборов рисковал бы пропустить первое полугодие на посту президента, утверждает лектор Института международных отношений и политических наук (ИМОПН) Вильнюсского университета Лауринас Йонавичюс.

«Это полугодие реально было бы таким пустым. С другой стороны, за эти полгода политики, не любящие Зеленского и обладающие влиянием в парламенте, могли бы совать ему палки в колеса при любых дальнейших действиях Зеленского», – сказал BNS в понедельник ученый.

«Если оценивать рационально, прагматично, то роспуск парламента это единственное логически возможное решение со стороны В. Зеленского», – добавил он.

Сейчас у партии В. Зеленского «Слуга народа» нет ни одного представителя в Верховной Раде, однако, по данным опросов, она бы выиграла на ближайших парламентских выборах.

Директор Центра восточно-европейских исследований Линас Кояла сказал, что цель присягнувшего в понедельник В. Зеленского — воспользоваться ситуацией.

«Президентская партия «Слуга народа», по данным опросов, сегодня может надеяться на 40% голосов, а это бы означало сильную правящую коалицию, поддерживающую главу государства», – сказал BNS Л. Кояла.

По его словам, Украина не является президентским государством, поэтому без поддержки парламента В. Зеленскому было бы «очень сложно» реализовать данные обещания.

Л. Кояла считает, что в связи со сложной ситуацией в правящем большинстве в парламенте новому президенту будет сложно распустить Верховную Раду.

Все же парламентские партии «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» в понедельник заявили, что не выступают против решения президента, сообщили украинские СМИ.

Более открытый диалог с Россией

Новый президент Украины также попросил завершающих работу парламентариев принять законы о отмене депутатской неприкосновенности членов Верховной рады, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и прочие правовые акты.

Кроме того, он попросил уволить с должностей нынешнего главу Службы безопасности, Генпрокурора и министра обороны. Часть этих должностных лиц уже подали заявления об отставке.

Л. Йонавичюс сказал, что приступивший в работе президент стремится доказать, что будет соблюдать обещания о борьбе с коррупцией и перезагрузке политической и правовой системы страны.

«Будем надеяться, что это правда, и он последовательно будет придерживаться этих позиций», – сказал лектор ИМОПН.

«Не в первый раз в Украине мы видим, что обещают много, но когда дело доходит до реализации, возникает много вопросов. Пока все логично, красиво и ясно, но посмотрим, как это будет действовать», – сказал он.

Во время инаугурации в понедельник В. Зеленский также заявил, что первой его задачей будет ввести перемирие в Восточной Украине, где вооруженные силы с 2014 года борются с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Этот конфликт унес уже более 13 тыс. жизней.

Лидеры сепаратистов упомянули, что были бы готовы вести переговоры с новым президентом.

Украина, Россия, Франция и Германия еще в 2015 году договорились о перемирии в Восточной Украине в рамках так называемых Минских соглашений, но военные действия продолжаются до сих пор.

Глава Центра восточно-европейских исследований Л. Кояла сказал, что В. Зеленский более открыть к диалогу с Россией, чем его предшественник П. Порошенко, и в качестве приоритета ставит цель улучшить ситуацию местных жителей.

«Однако, пока трудно сказать, чем такая политическая стратегия может обернуться. Естественно, каждый лидер, занимающий пост, надеется на перезагрузку ситуации, однако часто такие ожидания сталкиваются с реальной ситуацией, которая значительно сложнее», – утверждает эксперт.

Л. Йонавичюс утверждает, что пока не ясно, что президент Украины будет готов предложить России в обмен на мир.

«Пока не ясно, что будет выложено на стол переговоров», – сказал политолог.

На инаугурации В. Зеленского присутствовала и президент Литвы Даля Грибаускайте, после инаугурации состоялась их двухсторонняя встреча.

BNS

Скриншот из сериала «Слуга народа»/ Автор: Ярослав Бурдовицин , Ссылка