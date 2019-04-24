Полмиллиарда — на ремонт дорог

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Правительство одобрило смету программы ремонта и расширения дорог. В этом году на эти цели будет выделено более 563 млн евро.

На асфальтирование районных дорог с гравийным покрытием планируется выделить 99,3 млн евро. Почти 7,5 млн евро запланировано на реконструкцию участка дороги Шилуте-Русне (с 2,4 км до 7,36 км) и строительство эстакады на этой дороге. 15 млн евро запланировано на реконструкцию участка магистрали А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда около Каунаса (с 89,4 км до 107 км).

10 млн евро предусмотрено на оборудование гравийных дорог местного значения. На реконструкцию двухуровневого перекрестка в Вильнюсе, на ул. Жирню, Лепкальне и Минского шоссе, планируется потратить 5 млн евро. Всего на дороги местного значения будет выделено почти 155 млн евро.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ