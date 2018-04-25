Положения о запретной информации взяты из Стратегии национальной безопасности

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Вызвавшие у экспертов в области СМИ тревогу поправки о расширении перечня подлежащей запрету информации инициировала Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK), а парламентский Комитет по культуре только зарегистрировал их от своего имени, утверждает Рамунас Карбаускис.

Председатель LRTK Мантас Мартишюс подчеркнул, что поправки предназначены для быстрого реагирования на угрозу национальной безопасности, и что формулировки взяты из утверждённой Сеймом стратегии.

«На сегодняшний день Литовская комиссия по радио и телевидению не имеет каких-либо инструментов для реагирования на это (распространение информации, вызывающей угрозу безопасности Литвы — BNS), если источник этой информации находится в Европейском союзе. (…) Это инструмент, который даёт нам возможность защитить себя, возможность реагировать на угрозы, возникающие в ходе выборов, особенно от тех людей, от тех СМИ, которые находятся под влиянием враждебных нам государств», — заявил в четверг председатель Комитета по культуре Р.Карбаускис.

Он подчеркнул, что комитет не добавил ни слова к проекту поправки, предложенному LRTK.

Лидер правящей коалиции подчеркнул, что поправки связаны с реализацией директивы Европейского союза (ЕС).

«Если недружественная нам страна через какое-то зарегистрированное в ЕС средство информирования общественности распространит такую ​​информацию, которая может нанести вред Литве, её обществу и т.д., на это необходимо реагировать», — подчеркнул Карбаускис.

Председатель LRTK Мартишюс BNS заявил, что в Директиве ЕС говорится, что государства могут вводить санкции в отношении средств массовой информации, которые представляют угрозу общественной безопасности, включая национальную безопасность и оборону.

«Что такое национальная безопасность, мы не придумали сами. Мы взяли это из Стратегии национальной безопасности и перенесли», — сказал он.

BNS