Польша и Дания разрешили спор о делимитации границ в Балтийском море

Польша и Дания подписали соглашение о делимитации границ в Балтийском море, этому предшествовали 40 лет переговоров. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши, информирует tvn24.

«Я очень доволен сегодняшним подписанием исторического договора о делимитации морского района между Польшей и Данией. Мы завершили переговоры, которые начались более 40 лет назад… Это отличная новость, по сути, показывающая нашу приверженность решению сложных дел путем переговоров», — заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

«Сегодняшняя церемония подписания — важный день в наших двусторонних отношениях. Она показывает, что при двусторонней заинтересованности, взаимном доверии и уважении возможно полезное и мирное разрешение даже продолжительных споров», — отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Он также выразил убежденность, что Дания и Польша максимально быстро «завершат свои внутренние процедуры, необходимые для того, чтобы соглашение вступило в силу».

Стоит отметить, что через эту зону, в частности, будет проходить газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, который планируют ввести в строй осенью 2022 года.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Грецию начать дипломатические отношения «с чистого листа». По его словам, единственно возможным решением многолетних споров между Анкарой и Афинами являются «двусторонние переговоры без выдвижения условий».

korrespondent.net