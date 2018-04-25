Польша может ввести ограничения на продукты компании Huawei

🔊 Воспроизвести Польша может ввести ограничения на использование продукции Huawei в связи с обвинением сотрудника польского отделения компании в шпионаже, сообщает Reuters со ссылкой на госсекретаря польского министерства внедрения цифровых технологий Кароля Оконского.

По его словам, в Польше рассмотрят возможность запрета на использование продуктов Huawei государственными учреждениями. Также на обсуждение вынесут принятие законодательной нормы, ограничивающей доступ к продуктам компании частным лицам.

«Мы проанализируем, может ли наше решение положить конец использованию продукции Huawei в Польше», – заявил чиновник.

Также Оконский заверил, что скандал вокруг китайской компании не станет поводом для «резкой» смены курса в ее отношении.

Напомним, что 11 января стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с китайской разведкой.

Один из них − поляк, бывший высокопоставленный сотрудник АНБ страны, второй − глава польского отделения Huawei. Позже Huawei уволила своего сотрудника Ван Вейцзина, арестованного в Польше по обвинению в шпионаже.

korrespondent.net

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