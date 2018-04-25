Польша намерена увеличить перевозки по литовским железным дорогам

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Польша планирует значительно увеличить объем грузов, перевозимых литовской ж/д компанией Lietuvos gelezinkeliai с находящегося в управлении польского концерна Orlen литовского нефтеперерабатывающего комплекса в Мажейкяй в Польшу, утверждает литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

«Насколько меня информировали, и сегодня мы это обсудим, Польша планирует значительно увеличить перевозки с Мажейкяйского НПЗ в сторону Польши по литовским железным дорогам. Мы обсудим условия», — заявил BNS глава правительства, находящийся в среду с визитом в Польше.

После обеда в Крынице, где проходит экономический форум, запланировала встреча С. Сквярнялиса с председателем правления НК Orlen Даниэлем Обайтеком.

Премьер обсудит с Д. Обайтеком реализацию подписанной в марте декларации литовского правительства и Orlen. В ней предусмотрено, что польская компания инвестирует в литовский НПЗ, не будет сокращать количество рабочих мест, а правительство пересмотрит для компании тарифы на услуги, отвечающие общественным интересам, возможность прокладки газопровода в Клайпеду.

По словам С. Сквярнялиса, проект прокладки продуктопровода может развиваться.

«Еще нужны детали самого продуктопровода, того, как будут компенсироваться возможные потери Lietuvos gelezinkeliai. Как Lietuvos gelezinkeliai, так и Orlen, Orlen Lietuva, насколько я знаю, ведут успешные переговоры, механизмы компенсации различны», — сказал премьер.

Представители Польши с 2006 года, когда Orlen приобрел литовский нефтеперерабатывающий комплекс, носивший тогда название Mazeikiu nafta, предлагают рассмотреть прокладку газопровода из Мажейкяй в Клайпедский порт, через который Orlen Lietuva экспортирует немалую часть продукции.

BNS