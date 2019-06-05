Польша не поддерживает Д. Грибаускайте в распределении постов в ЕС

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Польская газета Rzeczpospolita утверждает, что Варшава не поддерживает кандидатуру Дали Грибаускайте, завершающей работу на посту президента Литвы, в председатели совета руководителей Евросоюза.

Издание отмечает, что так называемая Вышеградская группа – Польша, Венгрия, Чехия и Словакия – информировали занимающего сейчас этот пост Дональда Туска, что не поддерживают Д. Грибаускайте.

«Ее никто не предлагает. Между тем, Вышеградская группа (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), чье мнение по этому вопросу зондировал Туск, настроена против», – сказал неофициально газете один западный дипломат.

Другое не называемое должностное лицо сообщило, что Д. Грибаускайте является индивидуалисткой, не вызывает энтузиазма у своих коллег, однако может быть принята в качестве кандидата региона.

Вышеградская группа официально своим кандидатом выдвигает словацкого социалиста Мароша Шевчовича, который сейчас занимает пост заместителя главы Еврокомиссии по вопросом энергетического союза.

Лидеры стран ЕС будут вести переговоры по высоким постам 20-21 июня. Дипломаты, с которыми довелось общаться BNS, говорят, что окончательные решения могут быть перенесены на июль.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что утверждения польской газеты об отсутствии поддержки Д. Грибаускайте не являются правдивыми.

«Во-первых, я об этом не слышал. Во-вторых, я считаю, что это неправда», – сказал глава МИД журналистам в Вильнюсе.

BNS

Фото вy Wistula — Own work, CC BY 3.0, Link