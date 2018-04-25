Польша отказалась от участия в саммите Вишеградской группы

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отменил участие Польши в саммите Вышеградской четверки в Израиле. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что Моравецкий заявил об отмене участия польской стороны в саммите, который во вторник, 19 февраля, пройдет в Израиле.

«Я принял решение, что глава МИД не поедет на встречу… Для нас вопрос исторической правды носит фундаментальное значение», — сказал Моравецкий.

«Мы не можем согласиться на использование расистской риторики в дипломатии. Мы будем защищать честь поляков по всему миру», — добавил глава правительства Польши.

Отметим, ранее Моравецкий также отменил поезду в Израиль. Очередной скандал разразился после того, как на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве Нетаньяху подчеркнул причастность поляков к Холокосту во время Второй мировой войны. По данным газеты Haaretz, Нетаньяху заявил, что «поляки сотрудничали с нацистами».

Напомним, в Польше произошла авария с самолетом премьера Израиля. В аэропорту Варшавы самолет Биньямина Нетаньяху был поврежден тягачом, который въехал в него.

korrespondent.net