Польша отказалась принимать российскую нефть

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Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу Дружба и уведомила о данном факте Беларусь. Об этом в среду, 24 апреля, сообщило агентство БелТА со ссылкой на представителя ОАО Гомельтранснефть Дружба Андрея Вериго.

«Мы получили письмо от PERN (оператор польского участка трубопровода Дружба), что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок Адамово», − отметил Вериго.

После полученного уведомления Гомельтранснефть Дружба информировал российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

«На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты», − указал представитель белорусской компании.

Он уточнил, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тысяч тонн в сутки, необходимых для транзита в направлении Украины.

В сообщении оператора польского участка Дружбы также подчеркивается, что продолжение поставок нефти с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезной промышленной аварии как для НПЗ, так и для логистической системы PERN.

Информацию об остановке транзита по трубопроводу Дружба в польском направлении подтвердил концерн Белнефтехим.

Напомним, 19 апреля Белнефтехим сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Позже стало известно, что Беларусь временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт.

В российской компании Транснефть подтвердили проблемы с качеством нефти и пообещали устранить проблему к началу следующей недели.