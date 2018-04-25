Польша планирует построить несколько атомных электростанций к 2033 году

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Энергетическая стратегия Польши включает строительство в стране нескольких атомных электростанций к 2033 году. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Энергетическая стратегия Польши до 2040 года была представлена за несколько дней до открытия Климатической конференции ООН. Согласно стратегии, первая в истории страны АЭС может быть возведена в одном из населенных пунктов к северо-западу от Гданьска — в Жарновце или Копалино.

Проекты строительства атомных электростанций были подготовлены еще при прежнем правительстве, однако не были реализованы по финансовым причинам и в связи со сложностями решения вопроса хранения ядерных отходов. Нынешнее правительство Польши пока не дало окончательное одобрение планам по строительству АЭС, подчеркивает польское информагентство PAP.

Как пишет немецкая газета Mrkische Oderzeitung, введение в работу атомных электростанций, а также использование ветровой и солнечной электроэнергии поможет Польше снизить выбросы углекислого газа. Сегодня 80% электроэнергии в Польше вырабатывается из угля, а модернизация устаревших электростанций проходит слишком медленно, что негативно влияет на экологическую ситуацию в стране.

Ежегодная Климатическая конференция ООН начнет работу 2 декабря в польском городе Катовице. Участники мероприятия намерены обсудить вопросы, связанные с финансированием мер по выполнению Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. В мероприятии примут участие почти 30 тыс. делегатов со всего мира, включая глав правительств и министров, отвечающих за вопросы окружающей среды и климата.

belta.by

Photo by Contando Estrelas on Foter.com / CC BY-SA