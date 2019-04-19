Польша подписала с Еврокомиссией соглашение о финансировании газопровода Baltic Pipe

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Европейская комиссия примет участие в финансировании строительства газопровода Baltic Pipe, который пройдет по дну Балтийского моря от Польши к Дании. Соответствующее соглашение представители польских властей подписали в понедельник в Брюсселе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом информировала в Twitter канцелярия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который принял участие в церемонии подписания договора: «Мы смогли подвести итог занявших три года переговоров подписанием соглашения о софинансировании проекта Baltic Pipe, в рамках которого часть средств на строительство газопровода пойдет из европейских фондов».

«Через три года газопровод появится», — указал глава польского правительства, выразив уверенность, что этот проект укрепит европейскую энергетическую безопасность.

Согласно договору, на строительство газопровода Baltic Pipe из европейского бюджета будет выделено около 215 млн евро.

Польша потребляет 15 млрд кубометров газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу – «Газпром», на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа.

В Варшаве заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного договора с «Газпромом». Среди возможных альтернатив — увеличение объемов покупки сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце.

Другая возможность — строительство газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Планируемая мощность газопровода — 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство власти Польши намерены к 1 октября 2022 года.