Польша потратит на модернизацию армии $50 млрд

Власти Польши намерены вложить до 2026 года 185 млрд злотых – почти 49 млрд долларов – в модернизацию своих вооруженных сил. Соответствующий план был опубликован накануне на сайте правительства страны. Финансовые вложения в оборону названы в нем «рекордными».
По его словам, план учитывает актуальные проблемы, стоящие перед Польшей, включая «укрепление восточного фланга» страны, являющееся и «укреплением восточного фланга всего НАТО». Он также предусматривает закупку 32 самолетов пятого поколения.
Несмотря на рекордные выделяемые средства, Блащак предупредил, что «потребности армии намного выше».
Ранее в феврале стало известно, что Польша купила у США дивизион ракетных систем HIMARS на общую сумму 414 млн долларов. Соответствующее соглашение между правительствами Польши и США было подписано в Варшаве с участием президента Польши Анджея Дуды и вице-президента США Майка Пенса.