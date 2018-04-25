Польша потратит на модернизацию армии $50 млрд

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Власти Польши намерены вложить до 2026 года 185 млрд злотых – почти 49 млрд долларов – в модернизацию своих вооруженных сил. Соответствующий план был опубликован накануне на сайте правительства страны. Финансовые вложения в оборону названы в нем «рекордными».

«Мы решительно и эффективно изменим облик польской армии, оснастим ее современной техникой. Увеличение личного состава – это тоже цель, которую я поставил перед собой», – заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, подписавший план модернизации.

По его словам, план учитывает актуальные проблемы, стоящие перед Польшей, включая «укрепление восточного фланга» страны, являющееся и «укреплением восточного фланга всего НАТО». Он также предусматривает закупку 32 самолетов пятого поколения.

Несмотря на рекордные выделяемые средства, Блащак предупредил, что «потребности армии намного выше».

Ранее в феврале стало известно, что Польша купила у США дивизион ракетных систем HIMARS на общую сумму 414 млн долларов. Соответствующее соглашение между правительствами Польши и США было подписано в Варшаве с участием президента Польши Анджея Дуды и вице-президента США Майка Пенса.

korrespondent.net