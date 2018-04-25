Польша предлагает назначить посла ООН по Украине

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Глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил назначить посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины, сообщает издание Handelsblatt.

«Я предлагаю назначить специального посланника генерального секретаря ООН для Украины. Я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так», — убежден Чапутович.

«Нас могут представлять только европейские учреждения, в этом случае верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, — ред.), а не другие страны», — отметил дипломат.

В декабре в МИД РФ заявили, что встреча нормандской четверки на данный момент бессмысленна, поскольку не выполнены обязательные условия для ее проведения.

korrespondent.net

Photo by OPCW on Foter.com / CC BY