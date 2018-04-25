Польша присоединится к создаваемым Литвой кибернетическим силам быстрого реагирования

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К инициированному Литвой проекту создания сил быстрого кибернетического реагирования Евросоюза официально присоединится и Польша.

В субботу в Вильнюсе протокол намерений подписал министр обороны Польши Мариюш Блашчак.

«Присоединение Польши к проекту развития кибернетических сил ЕС лишь доказывает, что предложенная Литвой инициатива может практически объединить силы для борьбы с угрозами в киберпространстве и усилить коллективную оборону в этом измерении», — заявил после подписания министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По инициативе Литвы планируется создать команды быстрого кибернетического реагирования ЕС, ротация которых будет осуществляться каждые шесть месяцев.

Этим проектом сотрудничества в сфере кибернетической обороны ЕС, руководит Литва, в нем участвуют восемь членов Евросоюза – Эстония, Испания, Хорватия, Нидерланды, Франция, Румыния и Финляндия, еще четыре государства – Бельгия, Греция, Словения и Германия являются наблюдателями.

BNS