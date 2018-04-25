Польша расширяет свою территорию

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Польша намерена создать искусственный остров в Калининградском (Вислинском) заливе в процессе строительства судоходного канала через Балтийскую косу, сообщает Польский культурный центр в Калининграде. Этот канал позволит развивать судоходство в обход российских территорий на Балтике. Заявлялось даже о том, что канал положит конец «российской диктатуре».

«По проекту искусственный остров должен иметь площадь около 181 га и должен быть локализован на Вислинском заливе. Именно там будет собран материал, извлеченный из дна залива при перекопке (и строительстве судоходного канала через Балтийскую косу). Тем самым площадь Польши станет больше», — говорится в сообщении. Новый остров будет виден из космоса, утверждает газета Wyborcza.

Планируется, что остров будет иметь высоту 2-3 метра над уровнем моря. В настоящее время Польша не предусматривает использование этой суши в целях туризма.

Строительство канала через Балтийскую косу, который соединит Вислинский залив с Гданьской бухтой, является политическим проектом бывшего премьер-министра и председателя правящей консервативной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Стоимость работ оценена в 880 миллионов злотых (236 млн 476 тысяч долларов), но скорее всего она возрастет.

Добавим, в ноябре 2018 года начались работы по строительству канала через Балтийскую косу. Он будет построен в поселке Новый Мир, где находится самое узкое место песчаного полуострова. Длина судоходного канала составит 1 километр, а глубина — 5 метров. Он будет соединять Балтийское море с Калининградским заливом и предназначаться для того, чтобы в порт Эльблонг могли заходить крупные суда длиной до 100 метров и шириной 20 метров.

В Польше заявляют, что канал, строительство которого планируют завершить в 2022 году, позволит активизировать судоходство под флагами стран ЕС в заливе, минуя территориальные воды России. В настоящее время пройти в залив можно лишь через российский порт Балтийск (главная военно-морская база Балтфлота), что весьма проблематично из-за длительных процедур согласования.

При этом в Евросоюзе высказывались опасения, что канал будет негативно влиять на экологическую ситуацию в регионе. Минприроды России осенью 2017 года также выразило обеспокоенность планами Польши построить канал в непосредственной близости от Калининградской области, пишет The Insider.

Польская пресса отмечала, что строительство канала положит конец «российской диктатуре». Как объяснял Ярослав Качиньский, этот канал не только экономически важен для Эльблонга и для части Варминско-Мазурского воеводства, но он также демонстрирует польский суверенитет.

Проект демонстрирует, «что времена, когда россияне указывали нам, что мы можем, а что не можем делать на нашей территории, закончились», подчеркнул брат погибшего в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского.

Комментируя указание «всевозможных сил» на потенциальный вред экологии от проекта, политик напомнил о «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». «Газопроводы — это нарушение экологической безопасности на Балтийском море, а при строительстве канала нет никаких угроз», — заявил он.

В 2017 году глава Минприроды РФ Сергей Донской направил министру окружающей среды Польши Яну Шишко письмо, в котором отметил, что природа Балтийской косы чрезвычайно уязвима к антропогенным воздействиям. Как отмечали российские эксперты, строительство канала потребует берегоукрепительных работ во избежание заноса фарватера песком. Кроме того, указывали специалисты, из-за мелководности Калининградской лагуны необходимо будет провести обширные дноуглубительные работы для проводки крупнотоннажных судов.

В Минприроды указывали, что Россия рассчитывает на ответственный подход польских властей к сохранению уникальной окружающей среды и биоразнообразия этого района, а также представят информацию по проекту всем странам Балтийского региона до принятия решения о строительстве.

NEWSru.com