Польша сообщила новые данные о взрывах на борту Ту-154 с Качиньским

На борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским произошло минимум три взрыва, объявила польская комиссия. RMF сообщает, что комиссия теперь считает основной версией крушения разрушение крыла из-за взрывов.

Выводы о причинах катастрофы комиссии помог сделать международный эксперт в области исследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор. Он заявил, что “левое крыло самолета Ту-154М было разрушено в результате взрыва изнутри, существовало несколько источников взрыва”, цитирует сообщение комиссии РИА “Новости”. Тейлор добавил, что, по его мнению, береза, оказавшаяся на пути падающего самолета, “не оказала влияния на первичное разрушение крыла”.

“Выводы были приняты членами комиссии и представляют собой одно из ключевых заключений технического отчета”, – подчеркивается в заявлении.

RMF подчеркивает: комиссия не указала, какие эксперименты и исследования проводились для подтверждения этих выводов.

Отметим, что сообщение комиссии опубликовано вскоре после смены руководства Минобороны: 9 января был отправлен в отставку Антоний Мацеревич, который объявлял катастрофу самолета Качиньского терактом. Пост министра обороны занял Мариуш Блащак, который до этого работал во главе МВД.

Одно крушение, два расследования

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года. Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Делегация высокопоставленных лиц летела на траурные мероприятия в Катыни. Расследование вели как российская, так и польская сторона.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера пришла к выводу, что причиной катастрофы было “снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг”. Также в докладе комиссии среди причин крушения были упомянуты ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского “Закон и справедливость”. После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав новую комиссию по расследованию катастрофы.

NEWSru.com

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