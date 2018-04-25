Польша станет центром реэкспорта американского газа

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Польша в будущем станет центром реэкспорта американского сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер на первом семинаре по практическим вопросам развития рынка СПГ в странах Восточного партнерства.

По ее словам, экспорт СПГ из США постоянно растет. «Мы являемся одним из крупнейших поставщиков СПГ, который идет в 30 государств на пяти континентах, — сказала она. — До 2020 года объем экспорта составит 120 млрд кубометров, то есть около 30 процентов всех мировых поставок СПГ».

Как напомнила Мосбахер, в конце прошлого года США подписали с Польшей несколько контрактов, предусматривающих поставки в эту европейскую страну около 7,5 млрд кубометров СПГ в год. «Польша станет центром реэкспорта в этом регионе», — уверена она.

«Восточное партнерство» — программа ЕС, направленная на сближение Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины с Европейским союзом. В ноябре 2018 года по инициативе Польши была сформулирована дополнительная программа, цель которой заинтересовать участвующие в ВП государства развитием глобального рынка СПГ. Проект финансирует Еврокомиссия. Координационную деятельность осуществляют Польша и Украина. В 2019 году в рамках программы запланированы четыре семинара.