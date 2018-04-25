Польша ужесточит пограничный контроль на следующей неделе

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10-16 февраля пограничный контроль вернется на границы Польши со странами Шенгенского соглашения из-за встречи министров, посвященной построению мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Согласно распоряжению Министерства внутренних дел и администраций Польши в течение следующей недели границу с Германией, Литвой, Чехией и Словакией можно будет пересекать только в специальных местах. С понедельника по субботу пограничники будут избирательно проводить контроль путешественников. Пограничная служба предупреждает всех о необходимости иметь действительный выездной документ.

«Мониторинг будет проводиться в случайном порядке, на основе патрулей пограничной службы с использованием специализированного подвижного оборудования, – заявила информационному агентству «PAP» представительница пограничной службы Агнешка Голиас. – Приезжающие в это время в Польшу, должны быть готовы к проверке документов и автомобилей».

Контроль на внутренних границах Польши с ЕС временно вводился уже четыре раза: во время Чемпионата Европы по футболу в 2012-м, Конференциях по климату в Варшаве в 2013-м и 2018-м и во время Всемирных дней молодежи и Саммита НАТО в 2016-м.

Пересечение границ в неразрешенных местах может повлечь за собой штраф в размере 500 злотых (около $ 130). Решение о наказании каждый пограничник будет принимать индивидуально в зависимости от обстоятельств происшествия.

13-14 февраля в Варшаве пройдет совещание министров по укреплению мира и безопасности на Ближнем Востоке, организованное совместно Польшей и Соединенными Штатами.

Свое участие в мероприятии уже подтвердили, в частности, представители стран Европы и Персидского залива, а также вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майкл Помпео.

belsat.eu