Польша возобновляет проверку на границах ЕС

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Польша временно вводит контроль на внутренних границах Евросоюза (с Литвой, Германией, Чехией и Словакией) с 22 ноября по 16 декабря. Об этом в пятницу, 16 ноября, заявила спикер Надодрянского отдела Пограничной службы Польши Йоанна Конечняк, информирует Укринформ.

Указано, что контроль вводится в связи с проведением климатической конференции ООН в городе Катовице в начале декабря.

«Временную проверку будут осуществлять патрули Пограничной службы, которые будут использовать мобильные терминалы, а также так называемые «шенгенобусы» — специальные автомобили с доступом к базам данных», — доложила Конечняк.

По ее словам, проверка будет вестись выборочно на основании анализа рисков.

Спикер Пограничной службы Польши также отметила, что возобновление проверки не означает ее ведение в стационарных пунктах и ​​только в определенное время. Она будет осуществляться на автомагистралях путем избрания конкретных автомобилей для проверки.

Отмечается, что во время действия контроля на внутренних границах ЕС жители стран Сообщества, пересекающие польскую границу, должны иметь при себе паспорта или другие личные документы. В то же время граждане третьих стран должны иметь при себе документы с правом на пересечение границы (паспорт), а также документ с правом пребывания за границей, например действующую визу.

Конечняк напомнила, что это четвертый случай с введением контроля на внутренних границах ЕС со вступления Польши в Шенгенскую зону в 2007 году. В частности, Польша вводила контроль во время Евро-2012, климатической конференции в 2013 году, а также во время саммита НАТО в Варшаве и Мировых дней молодежи в 2016 году.

Как известно, климатическая конференция ООН будет проходить в Катовице с 3 по 14 декабря. Ожидается, что конференцию может посетить до 50 глав государств стран мира.

Ранее власти Польши заявили, что не пропустили в страну для участия в торжествах по поводу 100-летия независимости «неофашистов и сторонников идеологии Степана Бандеры».

Также сообщалось, что Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе «зеленый коридор».

korrespondent.net