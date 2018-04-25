Польша высылает консула Норвегии из страны

🔊 Воспроизвести

Польша объявила консула Норвегии в Варшаве персоной нон грата в ответ на аналогичные действия Осло в отношении польского консула Славомира Ковальского. Об этом 11 февраля сообщил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк в Twitter.

Напомним, ранее в понедельник МИД Норвегии информировал, что польский консул Славомир Ковальский объявлен персоной нон грата в связи с тем, что его «личное поведение, несовместимо с ролью и статусом дипломата».

«Норвежские власти признали консула Славомира Ковальского персоной нон грата, что мешает ему продолжать выполнять свои функции. Единственным возможным решением в этой ситуации является действие взаимное», − написал Шинковский вель Сенк. По его словам, оно «будет выполнено незамедлительно».

В январе этого года стало известно, что польский консул в Норвегии должен покинуть территорию страны в течение трех недель. Норвежская сторона объяснила свое решение деятельностью консула, несовместимой с дипломатическим статусом.

Неофициально это связывают с активной деятельностью консула по защите прав семей польских иммигрантов в Норвегии.