Польша высылает консула Норвегии из страны

Польша объявила консула Норвегии в Варшаве персоной нон грата в ответ на аналогичные действия Осло в отношении польского консула Славомира Ковальского. Об этом 11 февраля сообщил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк в Twitter.
Напомним, ранее в понедельник МИД Норвегии информировал, что польский консул Славомир Ковальский объявлен персоной нон грата в связи с тем, что его «личное поведение, несовместимо с ролью и статусом дипломата».
«Норвежские власти признали консула Славомира Ковальского персоной нон грата, что мешает ему продолжать выполнять свои функции. Единственным возможным решением в этой ситуации является действие взаимное», − написал Шинковский вель Сенк. По его словам, оно «будет выполнено незамедлительно».
В январе этого года стало известно, что польский консул в Норвегии должен покинуть территорию страны в течение трех недель. Норвежская сторона объяснила свое решение деятельностью консула, несовместимой с дипломатическим статусом.
Неофициально это связывают с активной деятельностью консула по защите прав семей польских иммигрантов в Норвегии.
Как пояснили в норвежском МИД, на консула неоднократно поступали жалобы. Его обвиняли в угрозах и применении насилия в отношении норвежских госслужащих и создании препятствий в их работе. Также, как утверждается, Ковальский неоднократно отказывался выполнять требования полиции.
В Варшаве работу Ковальского на посту консула охарактеризовали положительно и назвали утверждения норвежской стороны «необоснованными».