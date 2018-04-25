Польша хотела бы, чтобы за реконструкцией Острой брамы наблюдали эксперты по реставрации

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Варшава хотела бы, чтобы за работами по реконструкции Остробрамской часовни (Острая брама, ворота Аушрос, Святые ворота — ред.) в Вильнюсе наблюдал комитет экспертов по реставрации, говорит находящийся в Вильнюсе польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский.

«Мы предложили учредить комитет реставраторов, который отвечал бы за работы по консервации, обновлению этого места (Острой брамы — BNS), консультировал и следил, чтобы все было хорошо», — сказал П. Глинский BNS.

Он сказал, что во вторник обсудил это с литовским премьером Саулюсом Сквярнялисом.

«У нас в Польше есть такой комитет для особо важных объектов. (…) Это делается затем, чтобы при смене управляющих объектами не произошло каких-нибудь изменений в связи с реставрационными работами. Это был бы противовес, независимый орган, он осуществлял бы надзор за работами и не допустил бы ничего плохого», — сказал вице-премьер.

«Мы уверены, что у Литвы есть прекрасные специалисты, и в составе комитета могли бы быть только литовцы», — добавил он.

Польский министр сказал, что С. Сквярнялис «заинтересовался этим предложением», но окончательный ответ об этом должна дать Литовская католическая церковь.

Реконструкция Остробрамской часовни и находящегося рядом костела Св. Терезы началась в августе.

Находящаяся в бывших городских воротах в Старом городе Остробрамская икона Божией Матери является одним из объектов паломничества верующих-католиков.

За два года планируется обновить фрагменты фасада, который находится в плохом состоянии, а также окна и ставни часовни, улучшить вентиляционную систему.

После реконструкции находящаяся в часовне Остробрамская икона Божией Матери будет защищена специальным стеклом, будет также оборудована экспозиция сокровищ Острой брамы. Намечается создать возможность посещения часовни для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Часть находящегося под костелом Св. Терезы подвала будет приспособлена для нужд паломников, в костеле будут обновлены витражи, настенная живопись, своды, окна, центральные двери и др.

Польский министр приезжал в Вильнюс на открытие выставки, посвященной поэту Адаму Мицкевичу. Одним из ее главных экспонатов является привезенная из Польши рукопись поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш».

BNS