Польша запускает телеканал для Вильнюса

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Общественное польское телевидение в сотрудничестве с правительством страны готовится к запуску телеканала TVP Wilno.

Канал будет польскоязычным. Он будет адресован полякам в Литве. По мнению режиссера Мариуша Пилиса, телеканал должен заполнить пространство, которое россияне освободили в наземном эфирном вещании Литвы.

Работа над созданием канала началась в прошлом году. Вещание должно начаться в конце марта – начале апреля. Телеканал будет базироваться в Польском доме в Вильнюсе, а его редакция будет состоять преимущественно из молодых журналистов.

Канал будет виртуальным, но его сигнал также будет распространяться в рамках литовского наземного цифрового телевидения.

«Канал будет производить ежедневную информационную передачу, а также публицистические программы, которые заинтересуют поляков в Литве», – цитирует портал wirtualnemedia.pl члена руководства Польского телевидения Матея Станецкого.

«Этот проект реализуется по инициативе правительства Польши. Телеканал должен заполнить пространство, которое россияне освободили в наземном эфирном вещании», — сказал изданию Gazeta Polska Codziennie Мариуш Пилис.

Режиссер признался, что, создавая с нуля польскую информационную программу в Литве, он хотел бы, чтобы польский язык стал модным и вызывал положительные ассоциации.

«Мы реализуем проект, связанный с национальным самосознанием, который будет близок всем полякам на Виленщине, ведь они сами будут его авторами и участниками, чтобы общаться и дискутировать по-польски. Польский язык заслуживает того, чтобы формировать в Литве культурные взаимоотношения как между поляками, так и между литовцами, с которыми, надеюсь, мы будет понимать друг друга все лучше», — сказал Мариуш Пилис.

Информация «ЛК», BNS