Польская Orlen ожидает переломных переговоров 3 июня о поставках нефти по «Дружбе»

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Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen ожидает, что 3 июня в Москве состоятся переломные переговоры о поставках российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом заявил председатель правления польского концерна Даниэль Обайтек. «Мы думаем, что 3 июня в Москве будет переломная встреча», — сказал он, подчеркнув, что переговоры продолжаются и детали он раскрывать не может. Говоря о возможных компенсациях и подсчете понесенных компанией потерь из-за поставок загрязненной нефти, представитель польской компании отметил, что для разглашения этой информации «время еще не пришло». «Мы в процессе анализа и подсчета», — указал он.

В середине апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по «Дружбе». В результате ряд стран, включая Польшу, прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. В Варшаве 23 мая состоялись переговоры представителей нефтяной отрасли России, Польши и ФРГ. Российская сторона на этой встрече предложила ряд технических мероприятий, которые позволят восстановить поставки сырья по «Дружбе».

Поставки чистой нефти в Польшу в случае реализации этого плана могут начаться 9-10 июня. Следующие переговоры заинтересованных сторон должны состояться в Москве 3 июня. Ранее в Польше заявляли, что возобновление поставок будет зависеть от решения вопроса с компенсациями.

belta.by