Польская SMS Kredyt собирается в Литве заняться банковской деятельностью

Польская компания потребительского кредитования SMS Kredyt собирается в Литве заняться банковской деятельностью, и на минувшей неделе обратилась в Банк Литвы с просьбой о выдаче соответствующей лицензии.

“Проектом предусматривается обеспечение долговременного и прогнозируемого финансирования кредитной деятельности SMS Kredyt. На первом этапе необходимо договориться с ИТ-фирмой о создании инфраструктуры, разработать финансовую модель, начать процесс трудоустройства и провести исчерпывающий анализ функционирования модели в Литве”, – говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что впоследствии правление предприятия решит, следует ли продолжать проект. SMS Kredyt рассчитывает получить лицензию в этом или следующем году, предположительно первый этап обойдётся менее чем в 100 тыс. евро.

Окончательная его стоимость будет зависеть от заинтересованности внешних инвесторов, отмечает компания.

BNS

Метки: Литва