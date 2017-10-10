Польские грибники встали на пути американских танков в ходе учений Atlantic Resolve

Небывалый урожай грибов и дождливая погода помещали американским танкам Abrams развернуться как следует в лесах неподалеку от польского города Жагань и провести стрельбы в рамках операции Atlantic Resolve, утверждает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Репортер издания передает с места событий, что польские грибники буквально наводнили лес, напрочь игнорируя предупреждения об опасности. Джон Донлин, командир подразделения, известного по прозвищу “Кинжальная бригада”, вынужден был отменить стрельбы.

Батальон Донлина входит в американское подразделение численностью 3300 человек, которое только что прибыло в Польшу. Танки должны были отстреляться на полигоне Жагань в 170 км к юго-востоку от Берлина. В ближайшие недели военные с сотнями танков, гаубиц и бронемашин отправятся из польского приграничного города в различные страны НАТО в Центральной и Восточной Европе, чтобы участвовать в маневрах.

Предполагается, что присутствие “Кинжальной бригады” в этих регионах послужит фактором сдерживания России и в то же время успокоит партнеров США в регионе, обеспокоенных “российской агрессией после аннексии Крыма и вмешательства на востоке Украины”.

Напомним, первые партии военной техники начали прибывать в Польшу в середине сентября. Неприятности для американских танкистов начались еще при транспортировке машин, когда платформа с погруженной на нее техникой не вписалась в габариты железнодорожной станции и 10 машин получили повреждения.

“Речь Посполитая” сообщает, что в понедельник, 9 октября, был организован еще один конвой, а в среду, 11 октября, в Польшу должны прибыть военная техника и около 800 солдат, расквартированных в Баварии. “Теперь более 1200 американских, британских и румынских солдат готовы остановить агрессию России в регионе”, – говорится в статье. Подобные группировки также размещены в Литве, Латвии и Эстонии. Они включают в себя не только американские войска, но и британские, немецкие и польские.

К слову, на прошлой неделе министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что на территории страны следует разместить не менее двух дивизий США для “обороны и противостояния внешним угрозам”, пишет Delfi. Две американские дивизии могут включать в себя около 30 тысяч военнослужащих. Ранее парламент Польши увеличил расходы на оборону с 2,01 до 2,5% ВВП, объяснив это решение тем, что “Россия использует силу для достижения своих политических целей”.

Противостоять возможным угрозам призвана и “киберармия”, решение о создании которой было принято буквально на днях. Министр обороны объявил о создании подразделения численностью в тысячу человек накануне, после встречи “бухарестской девятки” в Варшаве, передает “Радио Польша”.

NEWSru.com

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