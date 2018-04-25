Польские первоклассники Литвы получили ученические корзинки с финансовой помощью

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1 сентября официальные должностные лица Польши вручили первоклассникам польских школ в Вильнюсе рюкзачки с учебными принадлежностями и финансовой помощью для родителей. Такие подарки по случаю Дня знаний в субботу и понедельник получили в общей сложности около 1 тысячи школьников.

Министр образования Польши Анна Залевска на мероприятии в Вильнюсе сказала, что ее страну заботит качество образования в польских школах.

«В отношении меньшинств — не только литовского, но и немецкого, и украинского — Польша сделала все, чего требует Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, также и в отношении финансирования. Мы финансируем школы меньшинств, заботимся, чтобы обучение всем предметам проводилось на их языке — за исключением польского языка, истории и географии. Стараемся убедить всех наших дружественных партнеров, чтобы они искали подобные решения», — сказала А. Залевска после мероприятия.

Фонд «Помощи полякам на Востоке» сообщил, что состоявшаяся в субботу акция в Доме польской культуры проводится уже третий раз.

«В третий раз фонд передает школьникам рюкзаки, а вместе и сними и стипендию, которую дают родителям, и которая должна быть потрачена на образовательные цели (…) Ребенок получает не только рюкзак, но и различные принадлежности. Мы хотим приободрить первоклассников, чтобы они радостно начали свое путешествие в учебу», — прокомментировало BNS правление фонда.

Фонд не детализирует, какую именно помощь получают родители школьников. Эту помощь канцелярии Сената Польши получат около тысячи детей в Литве.

«С нашей точки зрения, это хорошая помощь родителям 980 детей — это все первоклассники польских школ и в городе Вильнюсе, а также в Вильнюсском, Шальичининкайском, Тракайском и Ширвинтском районах — везде, где есть польские школы и обучение ведется на польском языке», — отметило правление фонда.

По данным министерства образования и науки Литвы, в стране действуют 77 школ, в которых обучение ведется на польском языке, в учебном году периода 2017–2018 года в них обучалось 11,2 тыс. школьников. В Польше действуют четыре литовских школы, в них обучается 400 учеников.

BNS