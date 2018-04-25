Польские власти не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны

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Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года. Об этом заявил в понедельник Польскому агентству печати представитель президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Никто не ставит под сомнение участие СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году, — сказал он. — В этом смысле празднование завершения войны без участия России было бы по-настоящему неполным, в то время как 1939 год имеет совершенно иной исторический контекст». По словам Щерского, организованные Польшей церемонии будут «говорить о мире, основанном на праве, гарантиях территориального суверенитета государств и их неделимости, потому что война началась с нарушения этих фундаментальных принципов».

Как отметил представитель польского президентского дворца, список стран, приглашенных для участия в торжествах, «носит исключительно современный характер». «Это не комментарий к истории или подведение итогов истории, — сказал он. — Мы празднуем эту годовщину в кругу стран, которые тесно сотрудничают с нами ради мира на основе международного права, в том числе суверенитета государств и нерушимости границ как основ международного порядка», — указал Щерский.

Ранее власти Польши решили не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Пресс-служба Президентского дворца уточнила, что приглашения отправлены только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), а также подчеркнула, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, «принималось исходя из современных, а не исторических реалий».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, указал, что Кремль негативно относится к решению Польши не приглашать РФ на мемориальные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, передает ТАСС. По его словам, «любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия [России] не могут считаться полноценными, ибо роль [России] в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить».

Добавим, что СССР сыграл неоднозначную роль во Второй мировой войне. Ее начало Советский Союз встретил как союзник гитлеровской Германии. В частности, территория Польши была оккупирована войсками двух стран и поделена между ними. Лишь через два года нападение Германии на СССР привело к тому, что Советский Союз присоединился к антигитлеровской коалиции.

После окончания Второй мировой войны Польша и другие страны Восточной Европы, в которых были размещены контингенты советских войск, попали в сферу влияния Советского Союза. К власти в этих странах пришли коммунистические силы. Попытки обрести независимость от Москвы подавлялись силой оружия (в 1956 году — В Венгрии, в 1968 году — в Чехословакии).

В связи с распадом СССР в 1991 году страны Восточной Европы, входившие в так называемый соцлагерь, избавились от опеки Москвы. Однако в 2014 году, после присоединения Крыма к России и военных действий на Украине, которые международное сообщество оценивает как акты агрессии со стороны России, страх европейцев перед восточным соседом вновь усилился. В Польше это привело к тому, что в последние годы советских солдат все чаще характеризуют как оккупантов, сносят памятники воинам Красной армии, которые символизируют коммунистический строй.

Российская сторона неоднократно выражала протест в связи с действиями Польши в области декоммунизации. В Москве поляков обвиняют в фальсификации истории. Так, в своем последнем заявлении МИД РФ обратил внимание на то, что решение сделать мероприятие по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны «келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим приоритетам систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода». «Пусть это останется на совести нынешних польских властей», — резюмировали в российском дипведомстве.



NEWSru.com