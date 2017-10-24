Польский банк PKO пока не раскрывает свои планы развития в Литве

Один из крупнейших в Польше коммерческих банков PKO пока не раскрывает свои планы развития в Литве. Встретившийся в Вильнюсе с министром финансов Вилюсом Шапокой нлава ипотечного банка PKO Рафал Козловский сказал, что в Литве банк сейчас видит возможности делиться своим опытом развития рынка капитала.

“Я представляю ипотечный банк PKO, который отвечает за выпуск гарантируемых облигаций. Гарантируемые облигации – это специальные облигации, выпуском которых можно привлечь финансирование с рынка. Литва вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) сейчас работает над этим вопросом. Встреча стала хорошим поводом поделиться своим опытом и договориться о дальнейших шагах”, – сказал Р. Козловский журналистам в понедельник после визита к В. Шапоке.

Когда Р. Козловского спросили о развитии PKO в Литве, он сказал, что ответить на этот вопрос не может.

“Этот вопрос следовало бы адресовать головной компании, банку PKO. Я представляю ипотечный банк и не могу комментировать этот вопрос”, – сказал Р. Козловский.

По данным BNS, PKO активно интересуется возможностями начать деятельность в Литве. Когда осенью прошлого года банки DNB и Nordea объявили о планах объединить свою деятельность в Балтийских странах, PKO упоминался в СМИ как вероятный покупатель нового объединенного банка Luminor, который начал деятельность в октябре этого года.

PKO в 2013 году купил за 694 млн. евро бизнес Nordea в Литве, о возможном расширении за рубеж упоминается и в обнародованной в ноябре 2016 года новой стратегии деятельности PKO.

NEWSru.com

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