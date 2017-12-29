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Польский Itaka не отказывается от планов расширения в Литве

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 29, 17:00   |   Комментариев: 0

Крупнейший в Польше организатор путешествий Itaka Holdings, в этом году безуспешно пытавшийся приобрести одну из крупнейших турфирм Литвы Novaturas, не отказывается от планов расширения в Литве.

На этой неделе в Центре реестров было зарегистрировано предприятие Itaka LT, единственным акционером и владельцем которого является руководитель и акционер литовской турфирмы Alfaturas Эугениюс Рудинскас. Он BNS подтвердил, что новая фирма связана с польским туроператором.

“Я сейчас не могу всё сразу раскрыть и рассказать, нужно обождать до 5-6 января, а тогда будет сделано официальное сообщение для СМИ, в котором всё будет изложено. В принципе это то, что вы думаете, но до конца ещё не отлажено”, – сказал BNS Рудинскас, отвечая на вопрос о связи его фирмы с польской Itaka.

Itaka, по его словам, уже не обсуждает вопрос приобретения Novaturas, нo будет стремиться перенять Alfaturas.

В июне сообщалось, что инвестфонд частного капитала Enterprise Investors и мелкие акционеры Novaturas продают 100% акций последнего компании Itaka Holdings. Однако в ноябре Enterprise Investors сообщил об отказе от таких планов и о намерении котировать свои акции на Варшавской и Вильнюсской фондовых биржах.

BNS

Метки: 

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