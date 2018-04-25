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Польский суд обязал немецкий телеканал извиниться за сериал

Скриншот сериала

Окружной суд польского города Краков вынес вердикт по громкому делу против немецкого телеканала ЦДФ (ZDF), снявшего телесериал «Наши матери, наши отцы», где в невыгодном для поляков свете показана Армия Крайова (АК). В частности, некоторые сцены фильма указывают на то, что АК была причастна к геноциду евреев во время фашистской оккупации Польши, сообщает ТАСС.

В суд на немецкий телеканал подал 94-летний ветеран АК, бывший узник концлагеря в Освенциме и участник Варшавского восстания, которого поддержал Всемирный союз солдат АК. Они обвиняют немецкую сторону в нарушении личных прав, в частности права на национальные идентичность, гордость и достоинство, а также свободу от риторики ненависти.

Итогом процесса, длившегося с 2016 года, стало решение, согласно которому производители сериала, немецкое, а также польское телевидение, показавшие фильм, должны разместить извинения и выплатить истцу компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч злотых ($5,4 тыс.).

Сериал «Наши матери, наши отцы» в трех частях Польское телевидение показало в июне 2013 года, что спровоцировало волну споров в Польше и Германии из-за того, как в нем представлены поляки и проблема ответственности немцев за Вторую мировую войну. В Польше картина критикуется за то, что партизаны АК представлены в ней как антисемиты, а ответственность немцев за эту войну и ее последствия практически нивелирована. Например, в одной сцене группа поляков, остановивших поезд с узниками концлагерей, пропускает его, поняв, что пассажиры — евреи. В другой — один из партизан говорит: «Мы топим евреев, как крыс».

В апреле 2013 года в центре скандала вокруг сериала оказалась Ангела Меркель: немецкий канцлер попала на обложку известного польского журнала Uwazam RZE, который изобразил ее в виде узницы концентрационного лагеря, одетой в полосатую робу и косынку и стоящей за колючей проволокой. Таким образом поляки ответили на демонстрацию фильма по телевидению.

Тогда находившийся в Германии польский дипломат Ежи Марганци написал письмо в телестудию, в котором назвал образ Польши и борцов польского сопротивления, изображенный в сериале, «крайне несправедливым и оскорбительным».

Он также отметил, что зрители, посмотревшие фильм, не узнают из него ни о борьбе поляков, ни о тысячах погибших, ни о тех из них, кто помогал евреям. В то же время сериал активно наводит на мысль, что к уничтожению евреев были причастны не только немцы.

В конце июня 2013 года варшавская прокуратура отказалась вести расследование по факту публичного оскорбления польского народа в связи с демонстрацией фильма Польским телевидением. Сам телеканал пояснил свое решение показать сериал стремлением дать полякам возможность самим сформировать свое мнение о ней, а не опираться исключительно на оценки политиков и СМИ.

Телеканал ZDF заявил, что ни в коей мере не планировал упрощать исторические факты или уменьшать ответственность немецкой нации. В то же время продюсер фильма Нико Хофманн объяснил, что изображенные в ленте события «основаны на проверенных исторических материалах и не преследуют цель опорочить поляков». Что касается обложки с Меркель, то ее в Германии назвали безвкусной.

NEWSru.com

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