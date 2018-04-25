Польский суд обязал немецкий телеканал извиниться за сериал

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Окружной суд польского города Краков вынес вердикт по громкому делу против немецкого телеканала ЦДФ (ZDF), снявшего телесериал «Наши матери, наши отцы», где в невыгодном для поляков свете показана Армия Крайова (АК). В частности, некоторые сцены фильма указывают на то, что АК была причастна к геноциду евреев во время фашистской оккупации Польши, сообщает ТАСС.

В суд на немецкий телеканал подал 94-летний ветеран АК, бывший узник концлагеря в Освенциме и участник Варшавского восстания, которого поддержал Всемирный союз солдат АК. Они обвиняют немецкую сторону в нарушении личных прав, в частности права на национальные идентичность, гордость и достоинство, а также свободу от риторики ненависти.

Итогом процесса, длившегося с 2016 года, стало решение, согласно которому производители сериала, немецкое, а также польское телевидение, показавшие фильм, должны разместить извинения и выплатить истцу компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч злотых ($5,4 тыс.).

Сериал «Наши матери, наши отцы» в трех частях Польское телевидение показало в июне 2013 года, что спровоцировало волну споров в Польше и Германии из-за того, как в нем представлены поляки и проблема ответственности немцев за Вторую мировую войну. В Польше картина критикуется за то, что партизаны АК представлены в ней как антисемиты, а ответственность немцев за эту войну и ее последствия практически нивелирована. Например, в одной сцене группа поляков, остановивших поезд с узниками концлагерей, пропускает его, поняв, что пассажиры — евреи. В другой — один из партизан говорит: «Мы топим евреев, как крыс».

В апреле 2013 года в центре скандала вокруг сериала оказалась Ангела Меркель: немецкий канцлер попала на обложку известного польского журнала Uwazam RZE, который изобразил ее в виде узницы концентрационного лагеря, одетой в полосатую робу и косынку и стоящей за колючей проволокой. Таким образом поляки ответили на демонстрацию фильма по телевидению.

Тогда находившийся в Германии польский дипломат Ежи Марганци написал письмо в телестудию, в котором назвал образ Польши и борцов польского сопротивления, изображенный в сериале, «крайне несправедливым и оскорбительным».

Он также отметил, что зрители, посмотревшие фильм, не узнают из него ни о борьбе поляков, ни о тысячах погибших, ни о тех из них, кто помогал евреям. В то же время сериал активно наводит на мысль, что к уничтожению евреев были причастны не только немцы.

В конце июня 2013 года варшавская прокуратура отказалась вести расследование по факту публичного оскорбления польского народа в связи с демонстрацией фильма Польским телевидением. Сам телеканал пояснил свое решение показать сериал стремлением дать полякам возможность самим сформировать свое мнение о ней, а не опираться исключительно на оценки политиков и СМИ.

Телеканал ZDF заявил, что ни в коей мере не планировал упрощать исторические факты или уменьшать ответственность немецкой нации. В то же время продюсер фильма Нико Хофманн объяснил, что изображенные в ленте события «основаны на проверенных исторических материалах и не преследуют цель опорочить поляков». Что касается обложки с Меркель, то ее в Германии назвали безвкусной.

NEWSru.com