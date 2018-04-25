Полученные подарки необходимо задекларировать

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В период Рождества и Нового года Литовская ассоциация бухгалтеров и аудиторов (ЛАБА) призвала декларировать подарки и заплатить налоги.

ЛАБА объясняет, что налогообложение подарков зависит от того, когда, кто и как их дарит и какие они по стоимости.

«Не облагаются налогом подарки любой стоимости и любой формы от родителей (приемных родителей), супругов, детей (приемных детей), внуков, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Хотя такие подарки не облагаются налогами, обязательно декларируйте их, если не хотите, чтобы возникли проблемы с их происхождением и чтобы вы могли обосновать приобретение имущества или понесенные расходы.

Подарки от тещи, свекрови, невестки, зятя и других родственников и не родственников облагаются подоходным налогом жителей в размере 15% только в том случае, если общая стоимость всех полученных подарков в год превышает 2500 евро», — поясняет ассоциация.

Государственная налоговая инспекция отмечает, что при декларировании полученных подарков их не надо детализировать, т. е, указывать, что это – деньги, вещи и пр.

ГНИ также не просит указывать, по какому случаю получены подарки – свадьба, день рождения и т. д.

«Декларируя доходы, жители страны должны указать, что полученные доходы являются подарком, от кого он получен (от близких, других жителей или юридических лиц) и сумму», — подчеркивают налоговики.

ЛАБА отмечает, что в случае, если стоимость подарков, полученных от других лиц (не близких родственников) в 2019 г. превысит 136 344 евро, к той части, которая превышает указанную сумму, будет применяться налог в размере 20%.

Налог на подарки, подаренные в 2018 г., составляет 15%, и он не увеличивается, даже если стоимость подарка 1 млн евро. Если подарок дарит житель жителю, налоги до 2 мая следующего года обязан заплатить получатель подарка», — утверждает ЛАБА.

ЛАБА отмечает, что подарки жителям от юридических лиц облагаются налогами по-другому.

«Подарки работодателя стоимостью до 200 евро не облагаются подоходным налогом жителей, но облагаются налогами государственного социального страхования и обязательного страхования здоровья, если это деньги. Если подарок – не деньги, и его стоимость до 200 евро, он не облагается налогами. Подарки других юридических лиц (не работодателя) деньгами облагаются подоходным налогом жителей в размере 15% от первого евро. Подарки других юридических лиц (не работодателя) не деньгами стоимостью до 100 евро не облагаются налогами», — отмечает ассоциация.

ЛАБА напоминает, что в этом случае все налоги платит даритель – юридическое лицо.

Информация «ЛК», BNS