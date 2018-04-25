Получить «призыв» в армию может и транспортное  средство

🔊 Воспроизвести

Эстонская газета «Postimees» сообщает, что с началом возможных военных действий в Эстонии владельцев отобранных транспортных средств будут просить помочь обеспечить оборону страны и эвакуацию жителей путем перевода в армейский список их транспорта.

Это означает, что владельцы включенных в список транспортных средств должны в определенное время доставить эти машины в установленные места с полным баком горючего и передать вооруженным силам Эстонии.

Идея этого плана – оптимизация процесса подготовки. Скажем, бульдозеров и других транспортных средств, имеющихся в вооруженных силах Эстонии, может не хватить для остановки противника или строительства заграждений, траншей. Также для эвакуации жителей и государственных учреждений требуется больше грузовиков и автобусов, чем их в настоящее время имеет Эстония.

Может быть, похожий список составлен и в Литве и однажды мы получим письмо, в котором будет сообщаться, что наш автомобиль включен в государственный резерв?

Подобная ситуация и в Литве

LRT.lt связалось с Министерством охраны края и получило подтверждение о том, что у нас существует подобный список транспортных средств, которые при соответствующей ситуации могут понадобиться армии.

«Некоторые юридические лица уже получили соответствующую информацию о транспортных средствах или другом движимом и недвижимом имуществе. Сделать это позволяет принятое в 2014 г. правительством ЛР постановление «Описание порядка реквизиции и (или) временного изъятия транспортного средства, другого движимого или недвижимого имущества, возврата временно взятого имущества и вознаграждения за реквизированное и (или) временно взятое имущество», — утверждает директор Департамента мобилизации и гражданского сопротивления при Министерстве охраны края Виргиниюс-Виталиюс Вилькялис.

В нынешнем году этот список планируется заменить с учетом того, что некоторые транспортные средства могут эксплуатироваться не в Литве, а также могут быть испорчены, например, в результате ДТП.

«В соответствии с новым законом о мобилизации, намечено перейти к созданию каталога мобилизационных ресурсов страны, включив в него транспортные средства хозяйственных субъектов, чтобы в случае необходимости можно было обеспечить выполнение жизненно важных государственных функций», — уточнил В. В. Вилькялис.

Подчеркивается, что, если необходимые армии транспортные средства будут изъяты, их владельцы получат за это вознаграждение.

Какие транспортные средства могут понадобиться армии?

Причины, по которым создаются подобные списки в Литве и Эстонии, очень схожи. Имеющихся ресурсов может не хватить, а постоянно поддерживать необходимое количество транспортных средств – дело неэффективное.

«Транспорт государственных институций считается более административным, это легковые автомобили, микроавтобусы. В то же время автобусов, имеющихся у предприятий самоуправлений, или другой техники недостаточно для обеспечения эвакуации жителей или иных потребностей. Поэтому может понадобиться и предусмотренная в Литве помощь действующих хозяйственных субъектов.

Силам гражданской безопасности, т. е. Министерству внутренних дел, областью ответственности которого являются функции внутренней безопасности, включая эвакуацию жителей, внешнюю безопасность, регулирование потоков беженцев и т. д., или Литовской армии, выполняющей функцию защиты государства, приобретать и содержать транспортные средства, в которых нет надобности в мирное время, было бы экономически неэффективно», — сказал Вилькялис.

На вопрос, какие транспортные средства были бы самыми необходимыми, представитель Министерства охраны края подтвердил, что это были бы автобусы и микроавтобусы, предназначенные для эвакуации жителей, тяжелая и хозяйственная техника, вездеходы, способные передвигаться по труднодоступным дорогам.

Если в случае военного положения жители захотели бы сами передать армии свои транспортные средства, такая возможность была бы.

«Без сомнения, в случае военного положения у населения есть такая возможность. В этом случае они должны будут обратиться к военному коменданту, назначенному во время военного положения. Такая ситуация наблюдалась в 1990-1991 гг., когда рождалось Литовское государство, и это было явление самомобилизации», — поясняет В. В. Вилькялис.

Как было раньше?

В Советском Союзе на воинский учет ставились внедорожники отечественного производства, а также грузовые автомобили. Причем раньше граждане, покупавшие УАЗы и «Нивы», должны были самостоятельно передавать данные о транспортных средствах в военкоматы. Также были перечислены конкретные категории техники, предназначенной для дорог общего пользования, в частности, речь шла, о прицепах, малых и больших грузовиках, фургонах, внедорожных автомобилях, автобусах, вездеходах, квадроциклах и другой мототехнике.

Отдельно оговаривалось изъятие тракторов, дорожно-строительных и подъемно-транспортных машин (автокранов, бульдозеров, бетономешалок, автопогрузчиков, тягачей и т. д.) и другой спецтехники: лесовозов, машин скорой помощи, пожарных, полицейских и инкассаторских машин.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ