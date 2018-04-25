Помощь обороне Литвы со стороны США будет расти, заявил Р. Кароблис

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Находящийся с визитом в США министр обороны Раймундас Кароблис утверждает, что в следующем году помощь литовской безопасности со стороны Америки увеличится.

«После встреч в Конгрессе США я убежден, что помощь безопасности Литвы со стороны США в предстоящие годы будет расти – в этом вопросе нет никаких разногласий между республиканцами и демократами», – цитируются слова Р. Кароблиса в пресс-релизе, распространенном министерством в четверг.

Как говорится в сообщении, на следующей неделе в Вашингтоне будет подписан двухсторонний план военного сотрудничества Литвы и США на пять лет, в нем будут изложены важнейшие приоритеты обеих стран в военной сфере.

«Никогда раньше не было такого конкретного и долгосрочного плана военного сотрудничества с США», – отметил министр.

Американские военные участвуют в учениях в Литве, финансовая помощь выделяется за закупку литовских вооружений, модернизацию полигонов.

Кроме того, в ближайшее время в Конгрессе начнется подготовка оборонного бюджета США на следующий год, в нем должно быть предусмотрена и значительная помощь Балтийскому региону, утверждает министерство.

BNS