Помпео назвал условие для новой сделки с Ираном

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США готовы заключить с Ираном новое соглашение с Ираном при условии гарантии, что эта страна не будет производить ядерное оружие. Об этом сказал государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Rheinische Post.

«Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности производить ядерное оружие, которое представляет угрозу миру», – сказал Помпео, отметив, что США намерены «гарантировать, что Иран никогда не станет обладать ядерным оружием».

Госсекретарь США добавил, что президент США Дональд Трамп считает, что заключенная в 2015 году сделка с Ираном «прямо» ведет к развитию ядерного оружия в Иране. «Это нельзя так принять, поэтому мы вышли из сделки», – добавил Помпео.

По его мнению, иранская ракетная программа «продолжает прогрессировать».

«Иран поддерживает членов Хезболлы. Он совершает убийства в Европе. Ядерное соглашение не изменило этого. Поэтому санкции, введенные США в отношении Ирана, должны не только способствовать соглашению, которое фактически предотвратит разработку ядерного оружия, но и противодействовать этим дополнительным угрозам США и центру Европы», – отметил Помпео.

Госсекретарь отметил, что США ждут того, что Иран вернется за стол переговоров из-за санкций.

Напомним, в начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке. Позже в Персидском заливе произошло обострение, и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, говорил, что Иран не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону. В свою очередь американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану «официальным концом».

korrespondent.net

Photo by U.S. Embassy Jakarta, Indonesia on Foter.com / CC BY-ND