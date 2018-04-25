Помпео подтвердил: Трамп встретится с Нетаниягу в Белом доме

🔊 Воспроизвести

В начале будущей недели президент США Дональд Трамп примет в Белом доме главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу, который отправляется в Вашингтон на ежегодную конференцию AIPAC.

Об этом стало известно сразу после прилета в Израиль госсекретаря США Майка Помпео, который приземлился в эту среду, 20 марта, в международном аэропорту Бен-Гурион, пишет новостное агентство Reuters.

В ходе рабочей встречи в Белом доме американский и израильский лидер подтвердят прочную дружбу, связывающую их страны, а также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества. «Отношения между США и Израилем никогда не были столь прочны» – так прокомментировал эту встречу израильский лидер.

Майк Помпео, совершающий турне по Ближнему Востоку, прибыл в Израиль после посещения Кувейта. Из аэропорта он направился в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, где встретился с Биньямином Нетаниягу. На повестке переговоров — иранская угроза, вопросы региональной безопасности, рост антисемитизма. Эта встреча – уже четвертая за последние четыре месяца.

Помпео также примет участие в греко-израильско-кипрском саммите, который состоится в Иерусалиме 20 марта. Его главные темы – развитие газовых месторождений Восточного Средиземноморья и сотрудничество в оборонной сфере.

Государственный секретарь прибывает в Израиль за три недели до парламентских выборов. Критики американской администрации утверждают, что таким образом президент Дональд Трамп намерен выразить поддержку нынешнему главе правительства – Биньямину Нетаниягу.

Не исключено также, что накануне выборов Трамп признает Голанские высоты суверенной израильской территорией. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исраэль – в ходе визита Нетаниягу в Вашингтон.

Пресс-служба Белого дома передала, что Дональд Трамп встретится с Биньямином Нетаниягу 25 марта в Белом доме. 26 марта глава правительства Израиля приглашен в Белый дом на ужин, в котором примут участие члены американского правительства.

NEWSru.com.il