Понимание. Уважение. Согласие

На минувшей неделе по случаю Международного дня толерантности в Сейме прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие спикер Сейма Викторас Пранцкетис, председатель Комитета Сейма по правам человека Валериюс Симулик, директор Департамента нацменьшинств при правительстве Вида Монтвидайте, председатель Совета национальных общин Гунта Роне, литовские политики и представители национальных общин.

В Литве проживают представители 154 национальностей, которые составляют 15% населения страны.

«Если говорить о толерантности в Литве, то мы не можем не упомянуть нашу многовековую толерантность по отношению к проживающим здесь национальным общинам, – сказал председатель Сейма В. Пранцкетис. Он отметил, что посещал и синагогу, и костел, и мечети. «И всюду меня принимали с уважением, несмотря на то, что я другой веры».

Руководитель Департамента нацменьшинств Вида Монтвидайте подчеркнула, что всех собравшихся объединяют похожие ценности, уважение к другим культурам, традициям и нашему государству. «Именно так я бы хотела трактовать слово «толерантность». Уважение, а не терпимость, как это часто интерпретируется. Потому что терпеть можно и то, чего не понимаешь и не любишь, а то, с чем элементарно смиряешься. Мы награждаем тех, кто помог расширить наши ценностные показатели и приоткрыть внутренние миры неизвестных нам культур, языков, общин», – сказала В. Монтвидайте.

Председатель Совета национальных общин Гунта Роне отметила, что толерантность — это признак зрелого общества. «В следующем году мы будем отмечать 100-летие восстановления Литовского государства. И это большой праздник как для всех нас, так и для всех общин, потому что представители многих общин принимали участие в восстановлении государства в далеком 1918 году – боролись за ее независимость в рядах добровольцев, укрепляли ее государственность и внесли серьезный вклад в экономику, науку, культуру и искусство страны», – сказала она.

Результаты исследования, проведенного Евробарометром по заказу Европейской комиссии, выявили, что по некоторым показателям толерантности в отношении лиц другой национальности Литва отстает не только от среднестатистических значений ЕС, но и от соседних стран. В среднем более 64 процентов респондентов в ЕС чувствовали бы себя хорошо и этнический фактор им не был бы важен. В Литве же количество таких жителей составило 48 процентов, в то время как в Эстонии и Латвии этот показатель достигает 57 процентов, а в Польше — 62 процента.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Валериюс Симулик, Вида Монтвидайте, Викторас Пранцкетис, Гунта Роне