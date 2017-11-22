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Понимание. Уважение. Согласие

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 23, 0:01   |   Комментариев: 0

На минувшей неделе по случаю Международного дня толерантности в Сейме прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие спикер Сейма Викторас Пранцкетис, председатель Комитета Сейма по правам человека Валериюс Симулик, директор Департамента нацменьшинств при правительстве Вида Монтвидайте, председатель Совета национальных общин Гунта Роне, литовские политики и представители национальных общин.

Высшую награду руководитель Департамента нацменьшинств Вида Монтвидайте вручила первому директору Департамента нацменьшинств, переводчику, журналисту, представителю общины караимов Литвы Галине Кобецкайте. Фото tmde.lt

Высшую награду руководитель Департамента нацменьшинств Вида Монтвидайте вручила первому директору Департамента нацменьшинств, переводчику, журналисту, представителю общины караимов Литвы Галине Кобецкайте. Фото tmde.lt

В Литве проживают представители 154 национальностей, которые составляют 15% населения страны.

«Если говорить о толерантности в Литве, то мы не можем не упомянуть нашу многовековую толерантность по отношению к проживающим здесь национальным общинам, – сказал председатель Сейма В. Пранцкетис. Он отметил, что посещал и синагогу, и костел, и мечети. «И всюду меня принимали с уважением, несмотря на то, что я другой веры».

Руководитель Департамента нацменьшинств Вида Монтвидайте подчеркнула, что всех собравшихся объединяют похожие ценности, уважение к другим культурам, традициям и нашему государству. «Именно так я бы хотела трактовать слово «толерантность». Уважение, а не терпимость, как это часто интерпретируется. Потому что терпеть можно и то, чего не понимаешь и не любишь, а то, с чем элементарно смиряешься. Мы награждаем тех, кто помог расширить наши ценностные показатели и приоткрыть внутренние миры неизвестных нам культур, языков, общин», – сказала В. Монтвидайте.

Председатель Совета национальных общин Гунта Роне отметила, что толерантность — это признак зрелого общества. «В следующем году мы будем отмечать 100-летие восстановления Литовского государства. И это большой праздник как для всех нас, так и для всех общин, потому что представители многих общин принимали участие в восстановлении государства в далеком 1918 году – боролись за ее независимость в рядах добровольцев, укрепляли ее государственность и внесли серьезный вклад в экономику, науку, культуру и искусство страны», – сказала она.

Результаты исследования, проведенного Евробарометром по заказу Европейской комиссии, выявили, что по некоторым показателям толерантности в отношении лиц другой национальности Литва отстает не только от среднестатистических значений ЕС, но и от соседних стран. В среднем более 64 процентов респондентов в ЕС чувствовали бы себя хорошо и этнический фактор им не был бы важен. В Литве же количество таких жителей составило 48 процентов, в то время как в Эстонии и Латвии этот показатель достигает 57 процентов, а в Польше — 62 процента.

Инф. «ЛК»

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