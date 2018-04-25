Понизить цены система не разрешит никому

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Консерваторы, не осмеливающиеся осудить большевиков, насмехаются над их Владимиром Ильичом – каждая кухарка могла управлять государством! Скажите, в каком из наших университетов, которым числа нет, готовят дипломированных президентов или премьеров? Оказывается, нет такой профессии – даже политологов учат не управлять, а только всячески мудро поразмышлять о правящих и их властвованиях.

Рулят государством потомки председателей колхозов или вообще внуки, преподаватели марксистской эстетики или политэкономии, красные или зеленые функционеры, дорожные полицейские, садово-огородная профессура, летчики, пианисты и другие расторопные люди.

Им вторит бравый хор экономистов – все как один не побывавшие ни одного дня в бизнесе и сами не заработавшие ни цента в свободном рынке. И они, и политики знают о заработке только то, что каждый месяц дважды надо прийти в кассу и взять зарплату, которую тебе должны дать. А если кому-то в государстве не хватает, надо взять у тех, кто имеет, и поделить.

Поэтому в экономике счастья все и растет – и ВВП, и бюджет, и зарплаты, и эмиграция, и нищета. Правда, сейчас крупный бизнес втихаря готовится к новому кризису, предвидят большие скачки цен, поэтому с приближением борьбы за место у кормушки нужны новый виновник и новый спаситель. И вот они выходят, невинно мигая глазками шреков, и говорят избранной нации.

Надо запретить торговым центрам работать по воскресеньям – все улучшится! Вмиг появится конкуренция, измученные продавщицы торговых центров смогут скинуть памперсы и побыть с семьей, а малюсенькие магазины будут себе свободно торговать и собьют цены на творог! Ура, товарищи! Зал встает, оглушительные долгие аплодисменты, переходящие в овации. Представители лояльных СМИ ловят на улицах одобрительные интервью голодных одухотворенных бабушек.

Только никто не говорит, что продавщицы маленьких магазинов и киосков, а может, сами владельцы, которые даже продавцов не нанимают, тоже хотят побыть с семьей. И что от этого никакая новая конкуренция с Луны не свалится и ни одна цена не снизится, потому что не от рабочего времени в этом мире цены зависят.

Да, их банальность правильная – цены зависят от конкуренции, которая в олигопольном рынке Литвы в принципе больше невозможна. Большими усилиями властей малый и средний бизнес успешно доведены до ручки и никогда больше не встанут на ноги, потому что независимый, самостоятельно выживающий средний класс был единственным настоящим противником партократии, который нужно было уничтожить.

Если бы торговцы договорились о ценах в своем городке и установили одни цены для простого люда, а для господ – другие, то это была бы страшная дискриминация, их тоже моментально осудили бы, обвинили и наказали. А во всем государстве делать это можно совершенно свободно, если это происходит не на розничном рынке, а «под ковром». У всех производителей, поставщиков, импортеров давно установлены намного меньшие «сетевые цены» для торговых сетей.

Это, в принципе, картельные сговоры крупных акул, предназначенные для уничтожения среднего и малого бизнеса, потому что главный фактор цены торговли – себестоимость. Свободная конкуренция в таких условиях даже теоретически невозможна, как невозможны соревнования между бегунами, у одного из которых на спине мешок картошки.

И все прогрессивные СМИ осуждают мелкого лавочника, который продает полученный за 0,85 евро батон по 0,89 евро, и эти СМИ нахваливают торговую сеть, которая тот же батон продает по 0,80 евро, хотя получила его за 0,50 евро. И остаются толпы бедняков, покупателей тех дешевых батонов, которые ругают жадных киоскеров, не платящих налогов.

Малому и среднему бизнесу не нужно огромных железных складов и бесконечного развития торговых центров, этим людям надо только содержать свою семью. Получив товар на равных условиях, по той же себестоимости, они могли бы продать его с гораздо меньшей наценкой, однако система никогда не позволит им сделать этого.

А наивным людям и дальше будут рассказывать сказки о больших товарооборотах акрополей с крохотной прибыльной маржей. Об алчных, урывающих большую цену киоскерах, которые банкротятся или ездят на разваливающихся гольфах, и филантропах – владельцах дешевых сетей, зарабатывающих на бедняках сотни миллионов, ежегодно строящих десятки новых торговых монстров и живущих на Багамах.

На продовольственном рынке и рынке ширпотреба все с ценами пришло бы в порядок, если были бы запрещены дискриминирующие действия и сговоры в оптовой торговли, которые делают конкуренцию невозможной и создают олигопольных монстров. Однако наши любители запретов и наказаний этого никогда не сделают, потому что затормозятся большие денежные потоки, а большие деньги могут и управляют всем.

Поэтому можете спать спокойно, дорогие владельцы торговых сетей и их излюбленные клиенты, запретят работать по воскресеньям, и все придет в порядок, а если нет – запретят работать и по понедельникам, и по вторникам, потому что все улучшается, только когда что-то запрещают. А свой творог, батон и пиво купите с вечера – так же и за столько же.

Альгимантас РУСТЕЙКА, блоггер