Понтифик обнародует архивы Ватикана эпохи Холокоста

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Папа Римский Франциск объявил о том, что намерен открыть секретные архивы Ватикана периода Холокоста и понтифика Пия XII – о чем евреи просили римско-католическую церковь в течение десятилетий. Архивы Ватикана будут открыты для исследователей 2 марта 2020 года, пишет сайт телеканала EuroNews.

Напомним, что Пий XII занимал священный престол с 1939-го по 1958 год. В израильском мемориальном комплексе «Яд ва-Шем» его фотография снабжена надписью: «Папа, избранный в 1939 году, отложил в сторону послание против антисемитизма и расизма, подготовленное его предшественником.

Даже когда доклады об уничтожении евреев дошли до Ватикана, он не протестовал против этого письменно или устно. В 1942 году он не присоединился к осуждению союзников в связи с убийством евреев. Пий XII не вмешался, когда евреи были депортированы из Рима в Освенцим».

Папа Римский Бенедикт XVI, который начал процесс причисления Пия к лику святых, неоднократно предпринимал попытки оправдать действия Пия XII во время Второй мировой войны. В частности, понтифик заявлял, что Пий XII прямо и косвенно пытался помочь евреям, но в силу обстоятельств вынужден был делать это тайно.

Против планируемой беатификации Пия XII протестуют ряд еврейских организаций – в том числе организации «Бней Брит», существующей более чем в 50 странах мира, а также выжившие в Холокосте и их потомки. Ряд еврейских организации и некоторые историки давно обвиняют Пия XII в том, что он старался не замечать, что происходило с евреями в Европе. Пия критиковали также за то, что он не протестовал против убийства 6 миллионов евреев нацистами во время войны.

Однако Бенедикт XVI утверждал, что Пий XII прямо и косвенно пытался им помочь, но в силу обстоятельств вынужден был делать это тайно. В 2006 году стало известно, что Римский монастырь Санти-Куаттро-Коронати в годы Второй мировой войны укрывал евреев по личному указанию Папы Римского Пия XII. Этот факт выяснился благодаря дневнику одной из монахинь, обнаруженному спустя 60 лет после войны.

По словам неизвестной монахини, Пий XII «хотел спасти детей и евреев», и поэтому распорядился, чтобы монастыри Рима прятали их от нацистов. После того как настоятельница Санти-Куаттро-Коронати узнала, что СС готовит облаву, она помогла своим «гостям» оформить поддельные документы и бежать.

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