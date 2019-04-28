Попали под амнистию

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Объявленной в этом году амнистией воспользовались 86 осужденных, сообщил Департамент тюрем.

Амнистией воспользовались 24 осужденных в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме, 22 человека – в Каунасском следственном изоляторе-исправительной колонии для несовершеннолетних, 16 человек – в Шяуляйском следственном изоляторе, 10 человек – в Панявежской женской тюрьме.

В других местах лишения свободы амнистия затронула меньшее количество людей.

Возможность сократить срок наказания была у впервые осужденных, находящихся в заключении беременных женщин, заключенных с болезнями и у прочих групп.

Амнистия не применяется в отношении осужденных, совершивших тяжкие преступления, и рецидивистов.

Амнистия по инициативе лидера правящих «аграриев» Рамунаса Карбаускиса была объявлена по случаю 100-летия восстановления независимости Литвы и визита папы римского Франциска.

Подготовлено по сообщениям СМИ