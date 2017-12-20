Попали в десятку

По доступности интернета Беларусь в числе мировых лидеров.

Беларусь планомерно повышает свои позиции в мире цифровых технологий. И вот новое тому свидетельство: по данным исследования независимой консалтинговой компании BDRC Continental и британского провайдера Cable.co.uk, Беларусь занимает 7–е место в мире по доступности широкополосного интернета. Кроме того, сообщает Белстат, страна лидирует еще и в рейтинге развития информационно–коммуникационных технологий среди стран СНГ.

Выше Беларуси в рейтинге расположились Украина (5,47 доллара) и Россия (10,1 доллара). Чуть выше белорусских цены у западных соседей: в Польше, скажем, 19,39 доллара, а в Литве вообще 70,5 доллара.

А общая картина такая: на 1 января — 11,1 млн абонентов, что в 1,6 раза больше, чем пять лет назад (здесь подсчитали всех: юридических и физлиц, индивидуальных предпринимателей). При этом широкополосным интернетом пользуются 9,5 млн абонентов, или 85,4% от общего числа. Стационарный широкополосный доступ в интернет имеют почти 92% организаций, беспроводной — 20,7%. На конец прошлого года было 6,4 млн абонентов широкополосного интернета у сотовых операторов, или 79,9% тех, кто заходит в сеть с телефона. Но самый большой скачок в новых технологиях произошел у телезрителей: количество абонентов цифрового формата за пять лет выросло более чем в 10 раз.

Ольга ПАСИЯК.

Метки: N51 (1191) 21 декабря, Беларусь