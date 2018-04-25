Попавших под камнепад в горах Киргизии россиян эвакуировали в Алматы

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Туристов из России и Казахстана, пострадавших от камнепада в горах на севере Киргизии, днем 31 июля вертолетом доставили в Алматы, сообщил вице-министр внутренних дел Казахстана Юрий Ильин на брифинге в Астане.

Как выяснилось, восхождение на ледник Скрябина осуществляла группа из семи человек — трое россиян и четверо казахстанцев, передает «Интерфакс . Ранее сообщалось, что группа состояла из четырех граждан РФ и троих граждан Казахстана.

В результате камнепада погиб житель Алматы 1976 года рождения, его тело доставили в Казахстан тем же вертолетом и передано подразделению Департамента внутренних дел Алматы для проведения следственных мероприятий, уведомил Ильин.

Он добавил, что медики осмотрели пострадавших, угрозы их жизни нет. Ранее руководитель пресс-службы казахстанского МИД Айбек Смадияров сказал журналистам, что один пострадавший турист находится в очень тяжелом состоянии.

При этом Ильин рассказал, что в киргизской страховой компании «Аксай Трэвел» было зарегистрировано на восхождение на ледник Скрябина четверо граждан РФ и четверо граждан Казахстана, но на деле подъем совершала группа из семи человек — троих россиян из Томска и четверых казахстанцев из Алматы и Усть-Каменогорска. Все члены группы являются туристами-любителями, подтвердил вице-министр.

Как сообщалось, днем 30 июля при восхождении на ледник Скрябина N9 в горах в Аламединском районе Чуйской области на высоте 4,1 тысячи метров семь иностранных туристов попали под камнепад, и один из них погиб.

Для спасательной операции был привлечен вертолет комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, поскольку у Киргизии не оказалось техники, чтобы добраться до места ЧП и произвести эвакуацию.

В начале июля вертолет Сил воздушной обороны Киргизии при попытке эвакуировать группу спортсменов с площадки Южный Энильчек в районе пика Хан-Тенгри завалился набок из-за сильного ветра. На борту находились 15 человек, все они пострадали.

Два года назад во время операции по спасению российского альпиниста на леднике Северный Энильчек горного массива Хан-Тенгри на высоте более 5 тысяч метров при заходе на посадку потерпел аварию вертолет Ми-8МТВ Минобороны Киргизии, для эвакуации пострадавших членов экипажа потребовалось несколько суток.

NEWSru.com