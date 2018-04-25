Поправки к модели штатной оплаты труда учителей – через две недели

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Рабочая группа, заседавшая в четверг в министерстве образования и науки, договорилась в течение двух недель выдвинуть предложения по исправлению веденной в сентябре этого года модели штатной оплаты работы учителей.

«Мы договорились, что в течение двух недель все стороны выдвинут предложения по существующим правовым актам, чтобы мы могли усовершенствовать действующую систему», – заявила журналистам после заседания министр образования Юргита Пятраускене.

Переговоры по новой модели оплаты труда ведутся на фоне продолжающейся забастовки литовских школ в связи с этим порядком.

В четверг протестуют педагоги почти 30-ти школ.

Министр утверждает, что в основном поправки к реформе будут связаны не с самими изменениями законов, а с пояснениями к ним, к интерпретации.

Глава Профсоюза работников просвещения Литвы Андрюс Навицкас утверждает, что пока не видит оснований для отзыва забастовки, однако приветствует начало диалога с министерством.

«Мы рады, что и министерство уже не упрямствует, утверждая, что не будет решать, а говорит, что будет решать эти проблемы, исправлять ошибки», – утверждает А. Навицкас.

Протестующие педагоги утверждают, что новая система оплаты непрозрачна и несправедлива, потому что министерство должным образом не позаботилось о проведении реорганизации в жизнь, а учителя во всей Литве получают за одну и ту же работу разные зарплаты из-за возможности субъективно интерпретировать порядок.

Министерство же утверждает, что зарплаты учителей с видением нового порядка выросли, нагрузка распределена более равномерно.

BNS